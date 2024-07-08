〈陸港盤後〉 中國央行將展開臨時正回購 市場不領情

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-08 16:30

中國 A 股市場三大指數周一（8 日）收盤齊跌，中國人民銀行（央行）將展開臨時正回購，以保持銀行體系流動性合理充裕，但市場不領情。

滬指周一收盤跌 0.93% 報 2,922.45 點，深證成指大跌 1.54% 報 8,561.95 點，創業板指驟跌 1.62% 報 1,628.76 點。滬深兩市成交額合計人民幣 5,820 億元。

房地產、券商、釀酒、醫藥、汽車、石油、煤炭等類股走低，銀行、電力族群相對堅挺。

香港恒生指數周一收盤跌 1.55%，報 17,524.06 點，恒生科技指數跌 0.84%，報 3,566.63 點。

中國央行周一宣布，為保持銀行體系流動性合理充裕，提高公開市場操作的精準性和有效性，即日起將視情況展開臨時正回購或臨時逆回購操作，時間為工作日 16 時至 16 時 20 分，期限為隔夜，採用固定利率、數量招標，臨時隔夜正、逆回購操作的利率，分別為 7 天期逆回購操作利率減點 20 基點 bp 和加基點 50bp。

央行說，如果當日展開操作，操作結束後將發布《公開市場業務交易公告》。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，此舉顯示央行收窄利率走廊進入實際操作階段。

王青說，臨時正回購利率可以看作新的利率走廊下限，而臨時逆回購利率可看作新的利率走廊上限。

據王青分析，如果市場流動性充裕，短期市場基準利率 DR007（即存款類機構間利率債質押的 7 天回購利率）有可能比 7 天期逆回購利率低 20 個基點以上，央行可透過臨時正回購吸收市場流動性，避免市場利率低於臨時正回購利率。

反之，如果市場流動性偏緊，短期市場基準利率 DR007 有可能比 7 天期逆回購利率高 50 個基點以上，央行可透過臨時逆回購投放市場流動性，避免市場利率高於臨時逆回購利率。

那麼，央行可能會在什麼時候運用新工具呢？中信證券首席經濟學家明明認為，央行此舉增加了一個日間流動性管理工具，有助於穩定市場流動性，預料央行對隔夜的逆回購操作不會太頻繁，可能在月中、月底、季末操作。