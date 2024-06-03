〈定存理財術〉一銀推外幣優利定存美元最高5.22% 存3個月賺美國來回機票

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-03 10:48

第一銀行即日起至 7 月 31 日止一舉推出「美澳加人．四幣龍利 HIGH」、「美澳雙幣．數位龍享利」優利定存雙響砲，不論臨櫃、網銀或是小資族，全方位滿足客戶需求，存款天期隨意搭、多元幣別自由配；美元、澳幣、加幣及人民幣，各幣別最高年利率分別享有 5.22％、3.62％、4.22％及 2.22％優惠利率。若存 10 萬美元，則可拿到 45000 元利息，相當於換一張美國來回機票。

為豐富客戶多元化外幣資產配置需求，「美澳加人．四幣龍利 HIGH」臨櫃專案適用對象不限個人或企業均可承作，於專案期間自其它銀行匯入或新臺幣換匯之外幣新資金即可適用相對應優惠利率，最低起存額為 3 萬美元，可享 3 個月 5.22％、6 個月 5.12％；2 萬澳幣可享 3 個月 3.52％、6 個月 3.62％；2 萬加幣可享 3 個月 4.12％、6 個月 4.22％及 10 萬人民幣可享 3 個月 2.12％、6 個月 2.22％。

「美澳雙幣．數位龍享利」網銀專案則限第一銀行 iLEO 數位存款帳戶購買，以新臺幣換匯，超低金額門檻 1000 美元或澳幣即可承作；於活動網頁點選「數位優惠」按鈕，帶入方案內容 100 天美元 5.12％、澳幣 3.42％超優利率，操作步驟簡單又快速，同時享有換匯匯率美元減 3.8 分、澳幣減 4 分，讓客戶賺高利又享換匯減碼優惠。