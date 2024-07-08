富邦產險全新「海外旅平險+不便險」 班機延誤險最高賠2.8萬元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-08 13:04

民眾暑假出國旅遊正熱，富邦產險推出新版網路投保「海外旅平險 + 不便險」專案，提供 S2、M2、L2、XL2 等四個方案，並因應暑假家庭旅遊浪潮，特別為 15 足歲以下兒童推出 2XS2、XS2 兩種方案讓家長選擇。其中「XL2 方案」班機延誤保期內最高可賠 2.8 萬元，透過網路投保起飛前一小時皆可投保。

此次富邦產險推出新版「海外旅平險 + 不便險」，提供民眾最完善的海外旅遊保障，除身故失能、傷害醫療保障外，更涵蓋班機延誤、行李延誤、旅程取消、旅程更改、行李損失及旅行文件損失等六大旅遊不便險保障。

特別是「XL2 方案」，除了有最高 150 萬的海外突發疾病健康醫療險，班機延誤險保期內最高 2.8 萬元 (以各延誤 8 小時及理賠二次事故為例) 外，不幸發生旅程取消或更改的情況，最高則各給付 10 萬元 (保期內實支實付)，抵達國外目的地行李延誤 6 小時後仍未取得，則依保單約定定額給付 1 萬元。

此外，富邦產險希望提供保戶最全面的旅遊保障，更額外提供食品中毒補償險、行動電話被竊險及改降非原定機場費用險。

由於歐美國家的醫療費用及消費水準普遍高於亞洲國家，富邦產險建議，若民眾規劃至歐美城市旅行，可參考當地消費水準或該次旅遊花費決定保險額度多寡，以避免發生意外時無法支應相對應損失的狀況。