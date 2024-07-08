盤中速報 - 能率網通(8071)急跌-3.01%報25.8元，成交12,679張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:28
能率網通(8071-TW)近5分K跌速3.01%，08日09:28報25.8元，成交12,679張，今日漲幅為6.61％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
能率網通(8071-TW)近5日股價上漲27.37%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.55%。櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,506 張
- 外資買賣超：+1,506 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：+1,032 張
- 融券增減：+369 張
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