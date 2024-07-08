盤中速報 - 鼎天(3306)急跌-3.13%報65.1元，成交2,801張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:28
鼎天(3306-TW)近5分K跌速3.13%，08日09:28報65.1元，成交2,801張，今日漲幅為0.15％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鼎天(3306-TW)近5日股價上漲3.34%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.74%。櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+763 張
- 外資買賣超：+730 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+33 張
- 融資增減：-55 張
- 融券增減：-1 張
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