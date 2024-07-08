search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 鼎天(3306)急跌-3.13%報65.1元，成交2,801張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 09:28

鼎天(3306-TW)近5分K跌速3.13%，08日09:28報65.1元，成交2,801張，今日漲幅為0.15％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鼎天(3306-TW)近5日股價上漲3.34%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.74%。櫃買市場加權指數上漲2.67%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+763 張
  • 外資買賣超：+730 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+33 張
  • 融資增減：-55 張
  • 融券增減：-1 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌速

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23802.461.04%
鼎天661.54%

鉅亨贏指標

了解更多

#高檔出貨

偏強
鼎天

70.83%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty