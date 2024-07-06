〈能源盤後〉交易清淡 周五收低 但美供應下降 汽油需求上升 原油連4周上漲

鉅亨網編譯許家華 2024-07-06 05:51

一些分析師將周五原油走跌歸因於獨立日假期導致市場交易清淡。

能源商品價格

8 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 72 美分或 0.9%，收每桶 83.16 美元。根據道瓊市場數據，本周最近月 WTI 原油期貨上漲 2%，周四因美國獨立日假期，能源市場沒有收盤。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 89 美分或 1%，收每桶 86.54 美元，根據道瓊市場數據，本周最近月 Brent 原油期貨上漲 1.8%。

8 月交割的汽油期貨價格下跌 1.6%，收每加侖 2.56 美元，本周上漲 2.3%。

8 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.2% ，收每加侖 2.60 美元，本周上漲 2.7%。

8 月交割的天然氣價格下跌 4.1%，收每百萬 Btu 2.32 美元，本周下跌 10.8%。

市場驅動力

Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 指出，周五成交量較低，許多交易員保持觀望。「過去幾周油價大漲，市場仍渴望持續上漲，但也有一些暫停的時刻，以確保價格不會超出基本面。交易者不想太衝動，所以小心行事，不想操之過急。」

WTI 和 Brent 原油周五吐回早盤漲幅，最終收低，但本周仍雙雙連續第四周收漲，WTI 原油創下自 2023 年 8 月 11 日止的當周以來最長漲勢。

其中，對第三季度供應短缺的預期、夏季旅行的強勁以，以及對中東衝突擴大的擔憂均提供支撐力。

美國能源資訊局 (EIA) 周三發布的庫存數據也提振了原油價格。該數據顯示，原油庫存上周下降 1220 萬桶，超出預期，而車用汽油供應量 (代表汽油需求) 則出現反彈，顯示市場需求旺盛。

City Index 和 FOREX.com 的市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，美國石油庫存的大幅下降「有助於減輕美國和德國工廠數據疲軟所凸顯的需求擔憂」。

他認為投資者將密切關注庫存數據，以判斷近期庫存下降是否只是異常現象，或者是否會從庫存中提取更多石油。「如果庫存下降更多，那麼應可進一步支持油價復甦。」

然而，Sevens Report Research 的分析師認為，該庫存數據不可盡信，因為煉油廠可能因應颶風 Beryl 進行調整，所以大眾應對庫存數據持保留態度，而最近一系列疲軟的經濟數據更令人擔憂成長前景。(包括本周 ISM 製造業和服務業指數)

分析師表示，「當前市場基本面強勁但扭曲，在那些動能下，與下半年日益不確定的經濟預期相權衡後，構成需求威脅。」他認為，WTI 原油期貨價格可能受限於本周高點每桶 84 美元附近的阻力位。然而，近期趨勢仍然看漲，因此上行動能必須有所突破，才能保證這樣的價格前景。

其他能源交易

天然氣期貨價格周五收低，本周跌近 11%，觸及 5 月 10 日以來的最低水準。