市場關注加薩戰爭、英法選舉 Brent原油期貨續漲 守住4月來高點

鉅亨網編譯許家華 2024-07-05 05:43

前一日數據顯示美國庫存下降後，Brent 原油期貨價格周四 (4 日) 觸及 4 月以來的最高水準，維持在每桶 87 美元以上。

截至 1922 GMT，Brent 原油期貨價格上漲 21 美分或 0.2%，至每桶 87.55 美元。

WTI 原油期貨價格上漲 18 美分，至 84.06 美元，美國獨立日假期導致交易清淡。

前一交易日，Brent 原油期貨上漲 1.3%，收在每桶 87.34 美元，創 4 月 30 日以來最高點，而 WTI 原油期貨則收在每桶 83.88 美元，登 11 周高點。

此前美國能源資訊局 (EIA) 公布，上周(6/28 止) 美國原油庫存下降 1220 萬桶，超出預期。根據路透社調查，分析師此前僅預計庫存減少 68 萬桶。

RBN 能源分析師 Martin King 表示，交易員也正在關注加薩戰爭以及法國和英國的選舉。「交易平靜，大家正在關注實體市場和地緣政治局勢。」King

PVM 分析師 Tamas Varga 表示，油價早前曾下跌多達 83 美分，但鑑於美元疲軟以及 EIA 數據公佈後美國燃料需求前景更加光明，該跌勢預計不會持續。

然而，德國 5 月工業訂單意外下降，進一步顯示歐洲最大經濟體的復甦仍遙遙無期。