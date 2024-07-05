盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲3.6%，報146.86美元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 22:00
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間05日21:45股價上漲5.11美元，報146.86美元，漲幅3.6%，成交量65,782（股），盤中最高價148.47美元、最低價142.55美元。
美股指數盤中表現
Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.67%
- 近 1 月：+27.37%
- 近 3 月：+35.7%
- 近 6 月：+22.06%
- 今年以來：+9.3%
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