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鉅亨速報

盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲3.6%，報146.86美元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 22:00

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間05日21:45股價上漲5.11美元，報146.86美元，漲幅3.6%，成交量65,782（股），盤中最高價148.47美元、最低價142.55美元。

美股指數盤中表現

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+1.67%
  • 近 1 月：+27.37%
  • 近 3 月：+35.7%
  • 近 6 月：+22.06%
  • 今年以來：+9.3%

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美股美股盤中Axcelis Technologies Inc

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Axcelis Technologies Inc142.130.27%

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