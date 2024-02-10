〈龍年產業景氣前瞻〉政府兩大補助優惠延長 家電業迎曙光營運有底氣

鉅亨網記者沈筱禎 台北 2024-02-10 10:50

政府為鼓勵汰換老舊家電，將節能補助延長一年、減徵貨物稅優惠更再延長 2 年至 2025 年 6 月 14 日，讓遇到營運逆風的家電、通路業者迎來曙光，紛紛看好在政府政策加持下，有望支撐大型家電業績表現。

經濟部祭出的節能產品補助政策，涵蓋冷氣機、電冰箱、瓦斯爐、熱水器等，其中，購買符合一級能效及汰舊換新規定的冷氣機及電冰箱，若再搭配財政部貨物稅退稅措施，每台家電合計最高有 5000 元優惠折扣。

家電產業去年儘管大型家電業績有撐，但是外部因素包含疫情紅利退去、通膨導致消費者購買力道縮手以及房地產市場量縮等衝擊，整體產業遇逆風。

聲寶認為，在家電補助加碼延長支撐下，有利單價較低的業者，消費者節能補助回饋更有感，看好冰箱、空調仍會是今年主要成長動能，加上擴增產品線，拚全年營收有望年增 10%。