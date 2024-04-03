材料-KY 3月營收14.02億元登頂年增1.09倍 Q1營收也亮麗

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-03 20:52

材料 - KY(4763-TW) 今 (3) 日公布最新營收資訊，2024 年 3 月營收爲 14.02 億元，月增 50.87%，年增 1.09 倍，2024 年首季營收爲 36.14 億元，季減 5.81%，年增 1.31 倍。

材料 - KY 指出，2024 年 3 月單月營收創新高，主要由於絲束和醋片需求持續強勁，及絲束與醋片新產能擴增完成挹注，以及銷售價格調高等因素。

展望 2024 年，由於加熱不燃燒菸市場成長及地緣政治情勢變化等因素，全世界供應鏈已重新排序，絲束可望持續受惠；另濟南大自然也看好醋片在中國的大陸內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。目前材料 - KY 整體訂單能見度相當高，今年訂單已陸續談妥，在平均銷售單價優於 2023 年度，且今年度有新的絲束產能擴充規劃之下，樂觀看待成長動能延續。

材料 - KY 產能規劃方面，因應絲束需求與營運成長，預計 2024 年 7 月中旬完成擴增 9,000 噸絲束產能，2025 年 1 月再擴增 9,000 噸的絲束產能，暨預計 2025 年第二季完成 35,000 噸醋片產能擴增。另東南亞設廠 (絲束) 計畫，擬與當地大型菸草公司洽談合資，目前正按部就班執行中。

材料 - KY 指出，除持續優化生產效率與擴大產能外，公司往兩大策略方向佈局，以達成長期成長及鞏固競爭優勢：一、把握循環經濟的發展機會，持續增加投資研發綠色環保材料及回收技術。二、因應中國大陸醋酸纖維女裝面料需求，擴增醋酸纖維長絲產能，以佈局並增加多樣化產品。