使用者應付費！ 學者籲：AI新科技所產生利益應「適當分配」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-05 19:03

從 AI 到生成式 AI，熱潮方興未艾，歐盟率全球之先通過第一部 AI Act，經濟部智慧財產局於今（5）日邀請法界與 AI 領域相關專家學者討論生成式 AI 對著作權的挑戰，學者建議，基於「使用者付費」原則，呼籲 AI 新科技產生的利益，應重新作適當分配，方能落實著作權法的精神。

為了解國內外產業實務界，針對 AI 與著作權議題之因應對策及促進公眾意見交流，經濟部在臺大法學院舉辦「生成式 AI 面臨著作權議題之產業因應實務研討會」。

該會邀請著作權專家助理教授章忠信、律師賴文智、國科會大型語言模型訓練組召集人蔡宗翰，以及台灣微軟法務協理楊千旻、Google 台灣法務長林品瑄、Adobe 黃耀興香港及台灣首席工程顧問等 AI 產業界代表擔任講師，產、官、學界等超過 200 人與會，透過對生成式 AI 相關著作權議題的深入探討與意見交流，促進不同產業間的互動與理解。

智慧局局長廖承威於開幕致詞時強調，AI 技術的重要性及生成式 AI 快速發展帶來新的挑戰，如何在保護著作權人之利益與 AI 產業發展間取得平衡，目前各國仍在審慎評估因應，本次研討會能讓各界了解產業因應生成式 AI 著作權議題帶來之策略。

活動分為兩大主題進行探討。第一場次主題為「生成式 AI 著作權挑戰與發展」，首先由東吳大學法學院章忠信助理教授，就生成式 AI 涉及之著作權問題進行分析，重申使用者付費的原則，呼籲新科技產生之利益應重新作適當分配；其次由益思科技法律事務所賴文智律師，針對企業導入生成式 AI，提出從服務建置到使用，各階段風險評估與控管的建議，包括以優質的企業自有資料作為生成的素材等；最後由中央大學資工系教授蔡宗翰，分享國科會中文大型語言模型 TAIDE 與公私部門合作取得訓練資料，調整及訓練模型成為可生成具有台灣元素資料之經驗。

第二場次主題為「著作權領域負責任的 AI 實踐與應用」，AI 產業界代表展示他們如何負責任地開發生成式 AI，包括使用獲得授權、利用公共領域的資料可訓練出安心使用的模型、運用過濾機制等技術避免生成侵害第三方權利的內容，以及如何看待、因應模型訓練過程的著作權問題，同時呼籲 AI 開發商和使用者必須尊重著作權。