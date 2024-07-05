盤後速報 - 閎康(3587)下週(7月12日)除息8.93元，預估參考價287.57元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05
閎康(3587-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.93元。
以今日(7月5日)收盤價296.50元計算，預估參考價為287.57元，息值合計為8.93元，股息殖利率3.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
閎康(3587-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為檢測分析服務。近5日股價上漲6.57%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/12
|296.50
|8.9266
|3.01%
|0.0
|2023/07/03
|232.0
|8.0754
|3.48%
|0.0
|2022/04/14
|144.5
|5.0
|3.46%
|0.0
|2021/09/15
|153.5
|4.5
|2.93%
|0.0
|2020/07/07
|87.4
|3.0
|3.43%
|0.0
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