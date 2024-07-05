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鉅亨速報

盤後速報 - 閎康(3587)下週(7月12日)除息8.93元，預估參考價287.57元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05

閎康(3587-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8.93元。

以今日(7月5日)收盤價296.50元計算，預估參考價為287.57元，息值合計為8.93元，股息殖利率3.01%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

閎康(3587-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為檢測分析服務。近5日股價上漲6.57%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/12 296.50 8.9266 3.01% 0.0
2023/07/03 232.0 8.0754 3.48% 0.0
2022/04/14 144.5 5.0 3.46% 0.0
2021/09/15 153.5 4.5 2.93% 0.0
2020/07/07 87.4 3.0 3.43% 0.0

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