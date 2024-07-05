盤後速報 - 明泰(3380)下週(7月12日)除息1.01元，預估參考價35.29元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05
明泰(3380-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.01元。
以今日(7月5日)收盤價36.30元計算，預估參考價為35.29元，息值合計為1.01元，股息殖利率2.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
明泰(3380-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電信管制射頻器材製造業。無線通信機械器材製造業。近5日股價上漲3.17%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/12
|36.30
|1.01
|2.78%
|0.0
|2023/07/17
|48.1
|1.69
|3.51%
|0.0
|2022/07/18
|29.4
|0.8
|2.72%
|0.0
|2021/08/27
|26.95
|1.0
|3.71%
|0.0
|2020/07/29
|23.95
|0.4405
|1.84%
|0.0
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