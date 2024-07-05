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鉅亨速報

盤後速報 - 明泰(3380)下週(7月12日)除息1.01元，預估參考價35.29元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05

明泰(3380-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.01元。

以今日(7月5日)收盤價36.30元計算，預估參考價為35.29元，息值合計為1.01元，股息殖利率2.78%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

明泰(3380-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電信管制射頻器材製造業。無線通信機械器材製造業。近5日股價上漲3.17%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/12 36.30 1.01 2.78% 0.0
2023/07/17 48.1 1.69 3.51% 0.0
2022/07/18 29.4 0.8 2.72% 0.0
2021/08/27 26.95 1.0 3.71% 0.0
2020/07/29 23.95 0.4405 1.84% 0.0

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