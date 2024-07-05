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鉅亨速報

盤後速報 - 光頡(3624)下週(7月12日)除息1.2元，預估參考價54.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05

光頡(3624-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(7月5日)收盤價55.70元計算，預估參考價為54.5元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）

光頡(3624-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。表面處理業。電子材料批發業。近5日股價下跌1.8%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/12 55.70 1.2 2.15% 0.0
2023/07/14 59.1 2.6 4.4% 0.0
2022/08/16 53.9 2.2 4.08% 0.0
2021/08/13 45.3 0.8 1.77% 0.0
2020/07/15 25.75 0.7 2.72% 0.0

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