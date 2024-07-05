盤後速報 - 光頡(3624)下週(7月12日)除息1.2元，預估參考價54.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 17:05
光頡(3624-TW)下週(7月12日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(7月5日)收盤價55.70元計算，預估參考價為54.5元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.15%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月5日)收盤價做計算，僅提供參考）
光頡(3624-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。表面處理業。電子材料批發業。近5日股價下跌1.8%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/12
|55.70
|1.2
|2.15%
|0.0
|2023/07/14
|59.1
|2.6
|4.4%
|0.0
|2022/08/16
|53.9
|2.2
|4.08%
|0.0
|2021/08/13
|45.3
|0.8
|1.77%
|0.0
|2020/07/15
|25.75
|0.7
|2.72%
|0.0
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