營收速報 - 聯茂(6213)6月營收26.48億元年增率高達48.32％
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 14:30
今年1-6月累計營收為137.51億元，累計年增率17.63%。
最新價為135元，近5日股價上漲10.92%，相關零組件業上漲1.52%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5247 張
- 外資買賣超：+1532 張
- 投信買賣超：+482 張
- 自營商買賣超：+3233 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|26.48億
|48%
|-0%
|24/5
|26.54億
|55%
|16%
|24/4
|22.93億
|19%
|8%
|24/3
|21.30億
|-5%
|24%
|24/2
|17.22億
|-17%
|-25%
|24/1
|23.03億
|18%
|7%
聯茂(6213-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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