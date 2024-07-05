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鉅亨速報

營收速報 - 聯茂(6213)6月營收26.48億元年增率高達48.32％

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 14:30

聯茂(6213-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣26.48億元，年增率48.32%，月增率-0.23%。

今年1-6月累計營收為137.51億元，累計年增率17.63%。

最新價為135元，近5日股價上漲10.92%，相關零組件業上漲1.52%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5247 張
  • 外資買賣超：+1532 張
  • 投信買賣超：+482 張
  • 自營商買賣超：+3233 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 26.48億 48% -0%
24/5 26.54億 55% 16%
24/4 22.93億 19% 8%
24/3 21.30億 -5% 24%
24/2 17.22億 -17% -25%
24/1 23.03億 18% 7%

聯茂(6213-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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