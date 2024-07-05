電視面板需求動能消失價格承壓 研調估7月部分尺寸跌1美元

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-05 18:57

研調機構集邦 (TrendForce) 今 (5) 日發表 7 月上旬面板價格評論，由於需求動能放緩，電視面板價格向下的壓力實際上已逐漸浮現，預估 32 吋，50 吋，55 吋都將下跌 1 美元。

集邦表示，進入 7 月份後，整體電視面板需求動能放緩，品牌客戶在 618 促銷結果不佳的狀況下，也大多先放慢採購步調，希望可以爭取更多採購價格上談判的空間，以利下半年接種而至的促銷旺季。

面板廠雖然已經開始進行產能的調控，但在電視面板整體已有獲利的前提下，減產幅度並不大，更傾向於向部分品牌客戶提供特殊專案，以確保出貨量與價格的穩定，在此供需角力之下，電視面板價格向下的壓力實際上已逐漸浮現。

以 7 月份面板價格來看，目前預期 43 吋因為整體供需較吃緊，價格維持持平，65 吋與 75 吋以擁有 G10.5 的中國面板廠主導，仍力守價格外，其餘包括 32 吋，50 吋，55 吋都將下跌 1 美元。

顯示器面板方面，集邦表示，在第二季末整體價格上漲的動能就已開始明顯收斂，進入 7 月份後，受到電視面板價格開始下跌的壓力影響，MNT 面板價格的上漲動能明顯消失。

需求端來看，在第二季因應面板價格上漲壓力而提前反映的備貨潮，也逐漸回歸正常水準，因此目前預期 7 月份顯示器面板價格，無論是 Open Cell 面板亦或是面板模組價格，都將轉為持平態勢。

至於筆電面板在第二季，因為面板廠持續透過檯面下的折讓吸引客戶增加拉貨量，維繫客戶關係，使得第二季的整體面板出貨量高於預期，但這也讓第三季的筆電面板出貨規模出現較大的變數。

集邦認為，縱使品牌客戶目前仍未大規模修正第三季的面板採購動能，但在終端需求仍未顯著好轉的前提下，也讓面板廠無法冒著流失客戶的風險，能在面板價格上有更積極調升的作為。