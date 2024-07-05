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鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至50.7元，預估目標價為1600元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 12:10

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對川湖(2059-TW)做出2024年EPS預估：中位數由50.29元上修至50.7元，其中最高估值57.44元，最低估值42.02元，預估目標價為1600元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值57.44(57.44)69.6380.3
最低值42.02(42.02)46.9248.44
平均值50.6(50.44)56.2861.45
中位數50.7(50.29)56.9355.6

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值10,270,00013,473,35015,261,010
最低值8,156,5409,160,9709,459,200
平均值9,452,61011,547,57012,417,400
中位數9,538,50011,542,50012,532,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS28.3842.5621.7512.22
營業收入
(單位：新台幣千元)		5,762,9717,798,6316,341,9894,801,405

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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