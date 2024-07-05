鉅亨速報 - Factset 最新調查：川湖(2059-TW)EPS預估上修至50.7元，預估目標價為1600元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 12:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對川湖(2059-TW)做出2024年EPS預估：中位數由50.29元上修至50.7元，其中最高估值57.44元，最低估值42.02元，預估目標價為1600元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|57.44(57.44)
|69.63
|80.3
|最低值
|42.02(42.02)
|46.92
|48.44
|平均值
|50.6(50.44)
|56.28
|61.45
|中位數
|50.7(50.29)
|56.93
|55.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10,270,000
|13,473,350
|15,261,010
|最低值
|8,156,540
|9,160,970
|9,459,200
|平均值
|9,452,610
|11,547,570
|12,417,400
|中位數
|9,538,500
|11,542,500
|12,532,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|28.38
|42.56
|21.75
|12.22
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|5,762,971
|7,798,631
|6,341,989
|4,801,405
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2059/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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