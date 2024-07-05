盤中速報 - 蔚華科(3055)大漲7.21%，報98.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 11:03
蔚華科(3055-TW)05日11:03股價上漲6.6元，報98.2元，漲幅7.21%，成交4,026張。
蔚華科(3055-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體設備代理、技術諮詢與維修服務應用軟體支援等。
近5日股價下跌1.07%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,622 張
- 外資買賣超：-1,717 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+95 張
- 融資增減：+661 張
- 融券增減：-549 張
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