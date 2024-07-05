search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 蔚華科(3055)大漲7.21%，報98.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 11:03

蔚華科(3055-TW)05日11:03股價上漲6.6元，報98.2元，漲幅7.21%，成交4,026張。

蔚華科(3055-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為半導體設備代理、技術諮詢與維修服務應用軟體支援等。

近5日股價下跌1.07%，集中市場加權指數上漲2.69%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,622 張
  • 外資買賣超：-1,717 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+95 張
  • 融資增減：+661 張
  • 融券增減：-549 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23547.380.11%
蔚華科98.27.21%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
蔚華科

75%

勝率

#波段上揚股

偏強
蔚華科

75%

勝率

#當沖高手_強

偏強
蔚華科

75%

勝率

#長紅K線突破盤整

偏強
蔚華科

75%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
蔚華科

75%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty