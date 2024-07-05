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鉅亨速報

盤中速報 - 雷科(6207)大漲7.05%，報88.1元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:03

雷科(6207-TW)05日09:03股價上漲5.8元，報88.1元，漲幅7.05%，成交4,235張。

雷科(6207-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為表面黏著元件&SMD捲裝材料。雷射修整機、陶瓷基板雷射切割機、劃線、鑽孔。自動光學檢查系統、迴銲爐。

近5日股價上漲12.13%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,184 張
  • 外資買賣超：+3,041 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+143 張
  • 融資增減：+1,614 張
  • 融券增減：+161 張

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