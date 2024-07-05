盤中速報 - 聯茂(6213)大漲7.09%，報136元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:39
聯茂(6213-TW)05日10:39股價上漲9元，報136.0元，漲幅7.09%，成交12,427張。
聯茂(6213-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。
近5日股價上漲10.92%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,247 張
- 外資買賣超：+1,532 張
- 投信買賣超：+482 張
- 自營商買賣超：+3,233 張
- 融資增減：+731 張
- 融券增減：-136 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 聯傑(3094)股價拉至漲停，漲停價35.05元，成交2,342張
- 盤中速報 - 嘉聯益(6153)股價拉至漲停，漲停價23.95元，成交15,589張
- 盤中速報 - 凌群(2453)大漲7.26%，報68元
- 盤中速報 - 申豐(6582)股價拉至漲停，漲停價71.3元，成交1,202張
鉅亨號貼文看更多
下一篇