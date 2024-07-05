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鉅亨速報

盤中速報 - 聯茂(6213)大漲7.09%，報136元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:39

聯茂(6213-TW)05日10:39股價上漲9元，報136.0元，漲幅7.09%，成交12,427張。

聯茂(6213-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為多層印刷電路基材及銅箔基板及半成品及成品之製造、加工及買賣。電子零組件製造業。電子材料批發業。

近5日股價上漲10.92%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,247 張
  • 外資買賣超：+1,532 張
  • 投信買賣超：+482 張
  • 自營商買賣超：+3,233 張
  • 融資增減：+731 張
  • 融券增減：-136 張

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