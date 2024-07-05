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鉅亨速報

盤中速報 - 全新(2455)大漲7.12%，報188元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:38

全新(2455-TW)05日10:38股價上漲12.5元，報188.0元，漲幅7.12%，成交7,063張。

全新(2455-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為CC01080電子零組件製造業。F119010電子材料批發業。ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價上漲11.43%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,998 張
  • 外資買賣超：+910 張
  • 投信買賣超：+3,901 張
  • 自營商買賣超：+187 張
  • 融資增減：-414 張
  • 融券增減：+152 張

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