search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤中速報 - 健策(3653)大漲7.41%，報1305元

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:37

健策(3653-TW)05日10:37股價上漲90元，報1305.0元，漲幅7.41%，成交488張。

健策(3653-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種機械及零件、精密模具之製造加工買賣。各種精密沖件產品及精密塑膠崁入射出之製造與販賣。金屬零件表面處理加工及機械加工自動車床及CNC車床加工。

近5日股價上漲4.74%，集中市場加權指數上漲2.69%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+323 張
  • 外資買賣超：+385 張
  • 投信買賣超：+27 張
  • 自營商買賣超：-89 張
  • 融資增減：+98 張
  • 融券增減：-51 張

最新相關新聞

文章標籤

台股台股盤中盤中速報盤中漲跌幅

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23551.440.12%
健策13158.23%

鉅亨贏指標

了解更多

#長紅K線突破盤整

偏強
健策

72%

勝率

#上升三紅K

偏強
健策

72%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty