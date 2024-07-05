盤中速報 - 新漢(8234)大漲7.23%，報68.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:13
新漢(8234-TW)05日10:13股價上漲4.6元，報68.2元，漲幅7.23%，成交10,397張。
新漢(8234-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備之製造、買賣、安裝業務。通信機械器材之製造、買賣、安裝業務。資訊軟體及資料處理之服務業務。
近5日股價上漲14.8%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+519 張
- 外資買賣超：+301 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+218 張
- 融資增減：+982 張
- 融券增減：+33 張
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