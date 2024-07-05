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鉅亨速報

盤中速報 - 東捷(8064)股價拉至漲停，漲停價59.8元，成交25,215張

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:14

東捷(8064-TW)05日10:14上漲5.4元，股價漲停報59.8元，委買9,000張、委賣1,010,000張，成交25,215張。

主要業務為LCD檢測整修設備、自動化設備及製程設備。濺鍍及蒸鍍設備。設備零組件及電子配件。所屬產業為光電業，相關光電類指數近5日上漲8.33%。

東捷(8064-TW)近5日股價上漲21.02%，櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-4,164 張
  • 外資買賣超：-4,317 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+153 張
  • 融資增減：+2,653 張
  • 融券增減：+709 張

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