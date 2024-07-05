盤中速報 - 東捷(8064)股價拉至漲停，漲停價59.8元，成交25,215張
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:14
東捷(8064-TW)05日10:14上漲5.4元，股價漲停報59.8元，委買9,000張、委賣1,010,000張，成交25,215張。
主要業務為LCD檢測整修設備、自動化設備及製程設備。濺鍍及蒸鍍設備。設備零組件及電子配件。所屬產業為光電業，相關光電類指數近5日上漲8.33%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4,164 張
- 外資買賣超：-4,317 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+153 張
- 融資增減：+2,653 張
- 融券增減：+709 張
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