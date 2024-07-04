盤中速報 - 新漢(8234)大漲7.12%，報63.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 12:49
新漢(8234-TW)04日12:49股價上漲4.2元，報63.2元，漲幅7.12%，成交10,367張。
新漢(8234-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備之製造、買賣、安裝業務。通信機械器材之製造、買賣、安裝業務。資訊軟體及資料處理之服務業務。
近5日股價上漲4.61%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+512 張
- 外資買賣超：+551 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-39 張
- 融資增減：-267 張
- 融券增減：+35 張
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