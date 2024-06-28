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鉅亨速報

盤中速報 - 新漢(8234)大漲7.04%，報59.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 11:12

新漢(8234-TW)28日11:12股價上漲3.9元，報59.3元，漲幅7.04%，成交3,612張。

新漢(8234-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備之製造、買賣、安裝業務。通信機械器材之製造、買賣、安裝業務。資訊軟體及資料處理之服務業務。

近5日股價下跌0.72%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-335 張
  • 外資買賣超：-289 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-46 張
  • 融資增減：-304 張
  • 融券增減：+1 張

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