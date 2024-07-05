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鉅亨速報

盤中速報 - 新漢(8234)急拉3.98%報65.2元，成交7,670張

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:09

新漢(8234-TW)近5分K漲速3.98%，05日10:09報65.2元，成交7,670張，今日漲幅為2.52％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

新漢(8234-TW)近5日股價上漲14.8%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.78%。櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+519 張
  • 外資買賣超：+301 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+218 張
  • 融資增減：+982 張
  • 融券增減：+33 張

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