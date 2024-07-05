盤中速報 - 新漢(8234)急拉3.98%報65.2元，成交7,670張
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 10:09
新漢(8234-TW)近5分K漲速3.98%，05日10:09報65.2元，成交7,670張，今日漲幅為2.52％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
新漢(8234-TW)近5日股價上漲14.8%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲1.78%。櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+519 張
- 外資買賣超：+301 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+218 張
- 融資增減：+982 張
- 融券增減：+33 張
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