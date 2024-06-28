盤中速報 - 三商電(2427)急拉4.13%報31.55元，成交1,839張
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 10:03
三商電(2427-TW)近5分K漲速4.13%，02日10:03報31.55元，成交1,839張，今日漲幅為4.82％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
三商電(2427-TW)近5日股價上漲4.15%，所屬產業為資訊服務業，相關資訊服務下跌1.38%。集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,346 張
- 外資買賣超：+2,331 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+15 張
- 融資增減：-263 張
- 融券增減：-3 張
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