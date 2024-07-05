盤中速報 - 信紘科(6667)急拉3.06%報236.5元，成交2,458張
鉅亨網新聞中心 2024-07-05 09:43
信紘科(6667-TW)近5分K漲速3.06%，05日09:43報236.5元，成交2,458張，今日漲幅為8.49％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
信紘科(6667-TW)近5日股價上漲20.78%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子類指數上漲6.35%。櫃買市場加權指數上漲2.91%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,305 張
- 外資買賣超：+2,198 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+107 張
- 融資增減：+17 張
- 融券增減：0 張
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