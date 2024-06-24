40度高溫熱到電網崩潰！巴爾幹半島大規模停電 這地方全國一片黑漆漆

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 15:30

歐洲巴爾幹半島上周五 (21 日) 發生大規模停電且持續數小時，影響蒙特內哥羅、克羅埃西亞、波士尼亞和阿爾巴尼亞部分地區，其中又以蒙特內哥羅受到影響最為嚴重，幾乎全國都斷電。

目前，大規模停電的原因尚不清楚，但推測是夏季炎熱期間，氣溫衝上攝氏 35 度以後，導致用電量大幅增加。

蒙特內哥羅電力企業公司 CEDIS 則確認停電是因為電網故障，而波士尼亞主要城市塞拉耶佛、莫斯塔爾和巴尼亞盧卡也受到影響。

《央視財經》報導，巴爾幹半島多國電網互聯互通，蒙特內哥羅上周五表示，該國配電系統當天出現故障，導致全國多地發生長達數小時的停電，在首都波德里查的市中心不少商家均稱停電嚴重影響了自己的生意。

受停電影響，在波士尼亞首都塞拉拉耶佛、克羅埃西亞濱海城市斯普利特等地，均出現不同程度的交通癱瘓，交通信號燈停止運作，有軌電車也因缺乏供電而停止運作。此外，停電也對克羅埃西亞的交通造成嚴重問題。

根據克羅埃西亞《晨報》(Jutarnji List) 報導，一些島嶼和許多沿海城鎮斷電。當地電力系統營運商消息人士稱，問題始於蒙特內哥羅，然後蔓延到該地區其他國家。以前從未發生過三個國家的電網同時中斷的情況。

本次大規模停電事件的具體原因尚在調查中。波士尼亞國家電力公司表示，停電是因為區域配電線路出現問題引起，阿爾巴尼亞國家電力公司則稱極端高溫導致停電。克羅埃西亞電力公司方面也表示，高溫下用電需求激增導致該國多地電網崩潰，斯普利特上周五氣溫達到 40 度。

這次停電正值南歐遭遇嚴重熱浪，巴爾幹半島氣溫飆升至攝氏 40 度左右。義大利和希臘也正經歷酷熱天氣。