亞洲進「燒烤時期」！印度、沙國、菲律賓等高溫創紀錄 影響用水用能

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 15:00

熱浪席捲亞洲，印度、沙國、菲律賓等高溫創紀錄，影響用水用能。

據印度氣象部門統計，首都新德里到 6 月 22 日已連續 38 天最高氣溫在攝氏 40 度及以上，甚至創下 52.9 度的歷史最高氣溫。

時序進入 6 月以來，印度全國降雨量比往年同期正常水準減少了 20%，其中西北部地區降雨量銳減約 68%。目前印度多處水庫水位降至低點，多地面臨「用水荒」，並嚴重影響水力發電，導致嚴重「用能荒」。

中東地區也出現極端高溫天氣，6 月 17 日，沙烏地阿拉伯麥加大清真寺在 6 月 17 日一度高達 51.8 度。

據《法新社》、《路透》6 月 18 日報導，麥加持續出現高溫天氣，導致至少 323 名埃及人、144 名印尼人、60 名約旦人、35 名突尼西亞人，11 名伊朗人在麥加朝覲期間死亡，總人數超過千人。

與此同時，泰國、孟加拉、寮國、菲律賓、緬甸等東南亞國家的一些地區在也出現高溫炙烤天氣。

聯合國秘書長古特雷斯在去年 7 月談及氣溫上升時表示：「全球變暖時代已結束，全球沸騰時代正到來」。

據《日經中文網》報導，國際勞工組織在去年 5 月說，到 2030 年熱浪可能導致相當於 8,000 萬全職工作的勞動力損失，經濟損失估計為 2.4 兆美元。

此外，按溫度升高 1.5 度的情境估算，2030 年世界平均勞動時間將減少 2.2%，其中南亞（5.3%）、西非（4.8%）、東南亞（3.7%）高於平均水準。

高溫之下，員工健康、生產力效率、勞動成本等問題也變得更加凸顯。以印度為例，在印度最熱的一段時間，很多勞動者無法出門工作。

印度衛生部在 6 月 21 日表示，今年 3 月 1 日至 6 月 20 日，疑似中暑病例超過 4 萬例，高溫天氣共計奪走 143 條人命。