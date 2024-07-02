search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

營收速報 - 宏捷科(8086)6月營收4.26億元年增率高達101.88％

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 15:15

宏捷科(8086-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣4.26億元，年增率101.88%，月增率-1.87%。

今年1-6月累計營收為25.94億元，累計年增率198.48%。

最新價為140.5元，近5日股價上漲1.46%，相關半導體類指數上漲3.23%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1409 張
  • 外資買賣超：-1350 張
  • 投信買賣超：+248 張
  • 自營商買賣超：-307 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 4.26億 102% -2%
24/5 4.34億 120% -3%
24/4 4.47億 276% 1%
24/3 4.41億 274% 4%
24/2 4.25億 305% 1%
24/1 4.20億 254% 8%

宏捷科(8086-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為無線通信機械器材製造。砷化鎵晶片。數位行動電話功率放大器模組。

最新相關新聞

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收6月營收宏捷科

相關行情

台股首頁我要存股
宏捷科140.51.08%
美元/台幣32.6270.25%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty