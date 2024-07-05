上海6月一枝獨秀房市買氣將持續多久？美媒：可參考香港

鉅亨網新聞中心 2024-07-05 14:43

最新數據顯示，中國一線城市北京、上海、廣州、深圳的房市交易熱度明顯升溫，其中又以上海表現最為出色，上月中古屋交易量跟深圳同創 3 年新高，北京跟廣州也創 1 年多新高。

《財富中文網》報導，深圳今年 6 月中古屋成交量月增 5% 至 4172 套，創 2021 年 5 月最高，北京中古屋網簽量月增 12% 至 1 萬 4987 套，創近 15 個月新高，廣州更大幅月增 33.4% 至 1 萬 456 套，創 2023 年 4 月新高，上海月增 41.1% 至 2 萬 6374 套，創今年新高並創 3 年來最高單月成交紀錄。

新屋方面，根據安居客監測數據，上海 6 月網簽量月增約 16.71% 至 1 萬 4118 套，月底表現尤其出色，連兩日成交量超過千套。

另外，「日光盤」也再現市場。上海天安 1 號二期首批在 6 月 15 日開盤，3 小時售出人民幣 40.28 億元，新楊思 · 上園二期 116 套房源 6 月 26 日開盤即售罄，中海領邸 · 玖序 6 月 26 日開盤後，232 套房源售出 66 億元，均價 29.8 萬元的中海 · 順昌玖里 & 恆昌玖里 49 套風貌別墅同樣賣完。

鏈家數據顯示，上海 6 月看房人數在 20 萬以上，為有統計以來近五年新高。

但這波買氣從何而來，根據中指研究院公佈的今年 6 月百城中古屋價格指數，上海中古屋價格月減 0.75%，年減 6.22%，但新房價格月增 0.53%，今年上半年累計上漲 3.63%，位列百城之首。

中指研究院指出，當下中古屋房東利用「以價換量」來促成交易達成的情況明顯。

中原地產上海陸家浜路門市負責人周一 (1 日) 說，近期帶看量並未明顯變化，網簽量上漲主要還是因為降價。

中指研究院指出，上海高檔改善市場表現較好主要跟高檔住宅供應增加、新屋與中古屋倒掛等因素有關，上海 6 月樣品新屋均價每平方公尺 5 萬 3358 元，中古房均價 6 萬 1711 元。

上海房市 6 月火爆表現很大程度上要歸功於「527 新政」，也就是所謂的「滬九條」，其中包括將首套房頭期款比例調至不低於 20%、利率由 4.1% 降至 3.5%、非本市戶籍單身人士可購買外環內二手房等等，被市場稱為「王炸」政策。

然而，上海房市的復甦並不代表整體房市回溫，更多可能是「一枝獨秀」，尤其是在新屋市場。

根據中國國家統計局 6 月發佈的數據，70 個大中城市 5 月新屋價格呈現月增表現的只有上海和太原，上海新屋價格月增幅度更連 3 月領跑，但包括上海在內的中古屋價格均呈月減表現。

報導指出，上海本輪房市火爆能持續多久或許能參考香港房市。

香港房市今年 2 月底宣布終結長達 14 年的房市印花稅政策，之後房市銷量一度強勁反彈，3 月新屋成交量逾 4000 套創 26 年高，中古屋市場也迎來久違的熱潮，但一個月後便後勁不足，房市出現「量升價跌」情形。