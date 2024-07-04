愛普聚焦AI與HPC市場 VHM技術蘊含巨大商機

鉅亨研報 2024-07-04 17:57

愛普 AI 事業部正在積極瞄準龐大的 AI 和高性能計算（HPC）市場，主要收入來源包括 IP 權利金和晶圓銷售。隨著 AI 技術的迅猛發展，愛普獨創的 Very High-bandwidth Memory（VHM）技術，可顯著提升 AI 和 HPC 的效能，成為市場上唯一的選擇，該公司正努力爭取客戶認同，推動技術應用落地。愛普董事長陳文良表示，第二季電子產業處於傳統淡季，IoT 事業部表現平淡，AI 事業部正處於概念驗證（POC）階段。因此，愛普將發展重心放在未來 2 至 3 年的規劃。隨著半導體產業庫存調整完畢，市場需求將逐漸回升，愛普 * 的技術在未來的 AI 浪潮中將發揮關鍵作用。

在挖礦市場方面，愛普 * 已積累豐富的量產經驗。儘管曾面臨加密貨幣以太幣衰退和市場規模縮小的挑戰，但公司持續開發更新、更好的產品，與客戶合作推動品牌更新和機台更換，近期已有換代商機湧現，進入新一波循環。對於非挖礦的 AI 和 HPC 市場，陳文良認為仍需進一步努力。他指出，HPC 在效能上存在瓶頸，若要突破需要依賴愛普的 VHM 方案。VHM 是市場上唯一的選擇，愛普將致力於推動 VHM 技術的快速落地。

大型語言模型（LLM）本質上需要大容量記憶體、超高頻寬及超低功耗的全新硬體架構，而愛普的 VHM 技術將有助於提升效能。愛普 2023 年稅後純益 14 億元，每股稅後純益（EPS）8.93 元，毛利率 42%，表現穩定，股東會通過配發每股 7 元的現金股利。2023 年 11 月，愛普取得來頡科技 (6799-TW)9.4% 的股權，進行電源管理的深度合作。陳文良表示，雙方在技術及市場等方面仍在磨合階段，預期將通過愛普的 3D 堆疊技術，應用於 HPC 電源管理領域，發揮加乘效益。愛普這波逐步從谷底走出，在公佈 5 月營收後，股價不減反增，5 月的營收月減 14%，年減 36%，而市場是正向反應，代表前波愛普跌深至 330 時很有可能已經提前反應，現在市場資金押注愛普營運將開始好轉，6 月營收即將公佈，若能出現今年新高，會有益於股價進一步創波段新高，投資人可多留意。