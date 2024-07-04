search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 羅昇(8374)下週(7月11日)除息0.3元，預估參考價119.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

羅昇(8374-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(7月4日)收盤價119.50元計算，預估參考價為119.2元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

羅昇(8374-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變頻器/自動化驅動控制系統。自動化傳動系列。控制器及監控系統。近5日股價上漲36.93%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 119.50 0.3 0.25% 0.0
2023/07/13 31.1 0.5 1.61% 0.0
2022/07/18 30.75 0.9 2.93% 0.0
2021/08/09 35.45 0.6 1.69% 0.0
2020/07/09 21.85 0.3 1.37% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23522.531.51%
羅昇119.59.63%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty