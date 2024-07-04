盤後速報 - 羅昇(8374)下週(7月11日)除息0.3元，預估參考價119.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
羅昇(8374-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(7月4日)收盤價119.50元計算，預估參考價為119.2元，息值合計為0.3元，股息殖利率0.25%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
羅昇(8374-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變頻器/自動化驅動控制系統。自動化傳動系列。控制器及監控系統。近5日股價上漲36.93%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|119.50
|0.3
|0.25%
|0.0
|2023/07/13
|31.1
|0.5
|1.61%
|0.0
|2022/07/18
|30.75
|0.9
|2.93%
|0.0
|2021/08/09
|35.45
|0.6
|1.69%
|0.0
|2020/07/09
|21.85
|0.3
|1.37%
|0.0
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