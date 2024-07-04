盤後速報 - 系微(6231)下週(7月11日)除權息4.5元，預估參考價328.33元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
系微(6231-TW)下週(7月11日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.5元，股票股利2元，合計股利4.5元。
以今日(7月4日)收盤價396.50元計算，預估參考價為328.33元，權息值合計為68.17元，股息殖利率0.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
系微(6231-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為筆記型電腦之基本輸出入軟體。資訊家電之基本輸出入軟體。近5日股價上漲8.63%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|396.50
|2.5
|0.63%
|2.0
|2023/07/12
|118.5
|6.3
|5.32%
|0.0
|2022/07/12
|72.4
|5.2
|7.18%
|0.0
|2021/08/09
|93.5
|3.5
|3.74%
|0.0
|2020/07/10
|128.5
|2.0
|1.56%
|0.0
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