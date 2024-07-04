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鉅亨速報

盤後速報 - 系微(6231)下週(7月11日)除權息4.5元，預估參考價328.33元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

系微(6231-TW)下週(7月11日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利2.5元，股票股利2元，合計股利4.5元。

以今日(7月4日)收盤價396.50元計算，預估參考價為328.33元，權息值合計為68.17元，股息殖利率0.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

系微(6231-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為筆記型電腦之基本輸出入軟體。資訊家電之基本輸出入軟體。近5日股價上漲8.63%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 396.50 2.5 0.63% 2.0
2023/07/12 118.5 6.3 5.32% 0.0
2022/07/12 72.4 5.2 7.18% 0.0
2021/08/09 93.5 3.5 3.74% 0.0
2020/07/10 128.5 2.0 1.56% 0.0

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