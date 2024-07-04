盤中速報 - 系微(6231)大跌7.04%，報409.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 10:04
系微(6231-TW)04日10:04股價下跌31元，報409.5元，跌幅7.04%，成交1,200張。
系微(6231-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為筆記型電腦之基本輸出入軟體。資訊家電之基本輸出入軟體。
近5日股價上漲8.63%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+91 張
- 外資買賣超：-70 張
- 投信買賣超：+105 張
- 自營商買賣超：+56 張
- 融資增減：-58 張
- 融券增減：+4 張
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