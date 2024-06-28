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鉅亨速報

盤中速報 - 系微(6231)急拉3.47%報432.0元，成交917張

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 09:37

系微(6231-TW)近5分K漲速3.47%，02日09:37報432.0元，成交917張，今日漲幅為4.47％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

系微(6231-TW)近5日股價上漲10.12%，所屬產業為資訊服務業，相關資訊服務類指數上漲1.82%。櫃買市場加權指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+187 張
  • 外資買賣超：-57 張
  • 投信買賣超：+188 張
  • 自營商買賣超：+56 張
  • 融資增減：-211 張
  • 融券增減：+10 張

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