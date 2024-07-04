盤後速報 - 富驊(5465)下週(7月11日)除息1.5元，預估參考價38.85元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07
富驊(5465-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。
以今日(7月4日)收盤價40.35元計算，預估參考價為38.85元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
富驊(5465-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦外殼及其零組件製造加工買賣業務。五金零件、金屬零件製造加工買賣及沖床加工。五金加工鍛造鑄造業務。近5日股價上漲3.44%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|40.35
|1.5
|3.72%
|0.0
|2023/07/07
|57.0
|1.5
|2.63%
|0.0
|2022/07/14
|15.6
|1.15
|7.37%
|0.0
|2021/07/26
|17.8
|1.15
|6.46%
|0.0
|2020/07/16
|18.65
|1.0
|5.36%
|0.0
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