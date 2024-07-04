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鉅亨速報

盤後速報 - 富驊(5465)下週(7月11日)除息1.5元，預估參考價38.85元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:07

富驊(5465-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.5元。

以今日(7月4日)收盤價40.35元計算，預估參考價為38.85元，息值合計為1.5元，股息殖利率3.72%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

富驊(5465-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦外殼及其零組件製造加工買賣業務。五金零件、金屬零件製造加工買賣及沖床加工。五金加工鍛造鑄造業務。近5日股價上漲3.44%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 40.35 1.5 3.72% 0.0
2023/07/07 57.0 1.5 2.63% 0.0
2022/07/14 15.6 1.15 7.37% 0.0
2021/07/26 17.8 1.15 6.46% 0.0
2020/07/16 18.65 1.0 5.36% 0.0

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