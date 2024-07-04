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鉅亨速報

盤後速報 - 玖鼎電力(4588)下週(7月11日)除息3元，預估參考價120.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

玖鼎電力(4588-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月4日)收盤價123.50元計算，預估參考價為120.5元，息值合計為3.0元，股息殖利率2.43%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

玖鼎電力(4588-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為智慧電網。電能管理系統。電力監控設備。近5日股價下跌3.43%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 123.50 3.0 2.43% 0.0
2023/07/20 81.0 1.0 1.23% 0.0

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