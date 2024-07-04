search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 華懋(5292)下週(7月11日)除權息5.5元，預估參考價157.27元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

華懋(5292-TW)下週(7月11日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利4.5元，股票股利1元，合計股利5.5元。

以今日(7月4日)收盤價177.50元計算，預估參考價為157.27元，權息值合計為20.23元，股息殖利率2.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

華懋(5292-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為VOC設備工程。工業用除濕機。VOC設備維修保養。近5日股價上漲0.57%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 177.50 4.5 2.54% 1.0
2023/07/06 125.0 3.0 2.4% 0.0
2022/07/01 65.0 1.5 2.31% 1.0
2021/07/30 80.0 2.0 2.5% 0.0
2020/07/17 50.0 2.0 4.0% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數23522.531.51%

鉅亨贏指標

了解更多

#利空進貨

偏強
華懋

87.5%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty