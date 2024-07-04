盤後速報 - 華懋(5292)下週(7月11日)除權息5.5元，預估參考價157.27元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
華懋(5292-TW)下週(7月11日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利4.5元，股票股利1元，合計股利5.5元。
以今日(7月4日)收盤價177.50元計算，預估參考價為157.27元，權息值合計為20.23元，股息殖利率2.54%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
華懋(5292-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為VOC設備工程。工業用除濕機。VOC設備維修保養。近5日股價上漲0.57%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|177.50
|4.5
|2.54%
|1.0
|2023/07/06
|125.0
|3.0
|2.4%
|0.0
|2022/07/01
|65.0
|1.5
|2.31%
|1.0
|2021/07/30
|80.0
|2.0
|2.5%
|0.0
|2020/07/17
|50.0
|2.0
|4.0%
|0.0
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