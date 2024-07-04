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鉅亨速報

盤後速報 - 全宇生技-KY(4148)下週(7月11日)除息1元，預估參考價48.3元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

全宇生技-KY(4148-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(7月4日)收盤價49.30元計算，預估參考價為48.3元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

全宇生技-KY(4148-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為微生物研發及量產。微生物有機複合肥。生化有機複合肥。近5日股價上漲0.1%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 49.30 1.0 2.03% 0.0
2023/07/10 62.0 2.5 4.03% 0.0
2022/06/23 51.3 1.5 2.92% 0.0
2021/07/06 34.95 1.0 2.86% 0.0
2020/07/02 41.9 1.0 2.39% 0.0

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