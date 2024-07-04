盤後速報 - 全宇生技-KY(4148)下週(7月11日)除息1元，預估參考價48.3元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
全宇生技-KY(4148-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(7月4日)收盤價49.30元計算，預估參考價為48.3元，息值合計為1.0元，股息殖利率2.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
全宇生技-KY(4148-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為微生物研發及量產。微生物有機複合肥。生化有機複合肥。近5日股價上漲0.1%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|49.30
|1.0
|2.03%
|0.0
|2023/07/10
|62.0
|2.5
|4.03%
|0.0
|2022/06/23
|51.3
|1.5
|2.92%
|0.0
|2021/07/06
|34.95
|1.0
|2.86%
|0.0
|2020/07/02
|41.9
|1.0
|2.39%
|0.0
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