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鉅亨速報

盤後速報 - 長榮航太(2645)下週(7月11日)除息4.5元，預估參考價108.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

長榮航太(2645-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。

以今日(7月4日)收盤價113.00元計算，預估參考價為108.5元，息值合計為4.5元，股息殖利率3.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

長榮航太(2645-TW)所屬產業為航運業，主要業務為航空器機體、零組件及發動機維修。航空器零組件製造及組裝。除許可業務外，得經營非法令禁止或限制之業務。近5日股價下跌0.44%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 113.00 4.5 3.98% 0.0
2023/07/10 114.0 4.0 3.51% 0.0
2022/07/14 70.1 2.0 2.85% 0.0

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