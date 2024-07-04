盤後速報 - 長榮航太(2645)下週(7月11日)除息4.5元，預估參考價108.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
長榮航太(2645-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.5元。
以今日(7月4日)收盤價113.00元計算，預估參考價為108.5元，息值合計為4.5元，股息殖利率3.98%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
長榮航太(2645-TW)所屬產業為航運業，主要業務為航空器機體、零組件及發動機維修。航空器零組件製造及組裝。除許可業務外，得經營非法令禁止或限制之業務。近5日股價下跌0.44%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|113.00
|4.5
|3.98%
|0.0
|2023/07/10
|114.0
|4.0
|3.51%
|0.0
|2022/07/14
|70.1
|2.0
|2.85%
|0.0
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