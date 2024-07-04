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鉅亨速報

盤後速報 - 匯僑(2904)下週(7月11日)除息0.6元，預估參考價18.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

匯僑(2904-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

以今日(7月4日)收盤價19.20元計算，預估參考價為18.6元，息值合計為0.6元，股息殖利率3.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

匯僑(2904-TW)所屬產業為其他業，主要業務為港埠石化品之裝卸及儲轉業務。進出口貿易業務及其有關之國內外買賣業務。近5日股價下跌0.78%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 19.20 0.6 3.13% 0.0
2023/07/06 20.55 0.65 3.16% 0.0
2022/07/20 20.8 0.8 3.85% 0.0
2021/09/06 29.5 2.0 6.78% 0.0
2020/07/06 25.25 1.65 6.53% 0.0

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