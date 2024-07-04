盤後速報 - 匯僑(2904)下週(7月11日)除息0.6元，預估參考價18.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
匯僑(2904-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
以今日(7月4日)收盤價19.20元計算，預估參考價為18.6元，息值合計為0.6元，股息殖利率3.13%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
匯僑(2904-TW)所屬產業為其他業，主要業務為港埠石化品之裝卸及儲轉業務。進出口貿易業務及其有關之國內外買賣業務。近5日股價下跌0.78%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|19.20
|0.6
|3.13%
|0.0
|2023/07/06
|20.55
|0.65
|3.16%
|0.0
|2022/07/20
|20.8
|0.8
|3.85%
|0.0
|2021/09/06
|29.5
|2.0
|6.78%
|0.0
|2020/07/06
|25.25
|1.65
|6.53%
|0.0
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