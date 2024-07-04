盤後速報 - 凌群(2453)下週(7月11日)除息2.4元，預估參考價61.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06
凌群(2453-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。
以今日(7月4日)收盤價63.40元計算，預估參考價為61.0元，息值合計為2.4元，股息殖利率3.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
凌群(2453-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為電腦系統之出租與銷售、電腦系統整合及電腦軟硬體維護等。近5日股價下跌1.72%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|63.40
|2.4
|3.79%
|0.0
|2023/07/13
|67.1
|2.2
|3.28%
|0.0
|2022/07/14
|26.5
|1.9
|7.17%
|0.0
|2021/08/27
|24.7
|1.5
|6.07%
|0.0
|2020/07/07
|19.05
|1.0
|5.25%
|0.0
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