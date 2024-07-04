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鉅亨速報

盤後速報 - 凌群(2453)下週(7月11日)除息2.4元，預估參考價61.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:06

凌群(2453-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。

以今日(7月4日)收盤價63.40元計算，預估參考價為61.0元，息值合計為2.4元，股息殖利率3.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

凌群(2453-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為電腦系統之出租與銷售、電腦系統整合及電腦軟硬體維護等。近5日股價下跌1.72%，集中市場加權指數上漲0.81%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 63.40 2.4 3.79% 0.0
2023/07/13 67.1 2.2 3.28% 0.0
2022/07/14 26.5 1.9 7.17% 0.0
2021/08/27 24.7 1.5 6.07% 0.0
2020/07/07 19.05 1.0 5.25% 0.0

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