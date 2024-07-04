盤後速報 - 中砂(1560)下週(7月11日)除息4元，預估參考價338.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:05
中砂(1560-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(7月4日)收盤價342.00元計算，預估參考價為338.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率1.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）
中砂(1560-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種研磨品,各種切削刀具,之製造加工經銷及代理研磨加工。再生晶圓。其他金屬製品製造業－金屬台金,熱處理業,表面處理業,模具製造業。近5日股價上漲2.28%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/11
|342.00
|3.99649
|1.17%
|0.0
|2023/07/13
|122.5
|3.99875
|3.26%
|0.0
|2022/07/14
|128.5
|2.7967
|2.18%
|0.0
|2021/07/28
|69.4
|2.7983
|4.03%
|0.0
|2020/07/06
|66.2
|2.8
|4.23%
|0.0
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