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鉅亨速報

盤後速報 - 中砂(1560)下週(7月11日)除息4元，預估參考價338.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 17:05

中砂(1560-TW)下週(7月11日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(7月4日)收盤價342.00元計算，預估參考價為338.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率1.17%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月4日)收盤價做計算，僅提供參考）

中砂(1560-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種研磨品,各種切削刀具,之製造加工經銷及代理研磨加工。再生晶圓。其他金屬製品製造業－金屬台金,熱處理業,表面處理業,模具製造業。近5日股價上漲2.28%，集中市場加權指數上漲0.81%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/11 342.00 3.99649 1.17% 0.0
2023/07/13 122.5 3.99875 3.26% 0.0
2022/07/14 128.5 2.7967 2.18% 0.0
2021/07/28 69.4 2.7983 4.03% 0.0
2020/07/06 66.2 2.8 4.23% 0.0

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