德國5月工廠訂單意外大跌 為連續第5個月下挫

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 15:40

德國工廠訂單 5 月意外暴跌，這是歐洲最大經濟體復甦的最新挫折。

德國聯邦統計局周四 (4 日) 公布數據顯示，德國 5 月工廠訂單較 4 月下降 1.6%，遠低於分析師預期的成長 0.5%。與去年同期相比，訂單減少 8.6%。

這是德國工業訂單連續第 5 個月下挫，尚無復甦跡象。歐元區以外的需求明顯下降，新聞稿稱，如果沒有高於平均的大宗訂單，跌幅可能會更嚴重。

經濟部表示：「加上近期製造業商業預期惡化，訂單持續下降，表明未來幾個月工業成長動能相當疲軟。」 「只有全球貿易持續復甦、工業產品需求逐漸回升，訂單才有可能穩定下來。」

這一報告增加了德國近期經濟反彈的一些擔憂。 6 月份，德國民營部門活動的增幅低於預期，ZEW 研究所衡量的投資者信心也是如此。

儘管如此，德國央行上個月表示，雖然經濟成長「繼續面臨阻力，但亮點也在增加」。央行估計，德國第二季 GDP「小幅」成長。

由於薪資上漲推動家庭支出增加，預計德國今年下半年將更加強勁。