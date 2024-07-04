營收速報 - 南帝(2108)6月營收12.34億元年增率高達75.52％
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 14:15
今年1-6月累計營收為52.44億元，累計年增率16.91%。
最新價為38.05元，近5日股價上漲3.4%，相關橡膠工業下跌-2.49%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+342 張
- 外資買賣超：+332 張
- 投信買賣超：+5 張
- 自營商買賣超：+5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/6
|12.34億
|76%
|30%
|24/5
|9.46億
|25%
|7%
|24/4
|8.81億
|12%
|6%
|24/3
|8.32億
|6%
|29%
|24/2
|6.43億
|-25%
|-9%
|24/1
|7.08億
|18%
|-7%
南帝(2108-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為乳膠製造買賣。橡膠製造買賣、熱可塑性橡膠製造買賣。鞋中底製造買賣。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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