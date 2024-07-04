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鉅亨速報

營收速報 - 南帝(2108)6月營收12.34億元年增率高達75.52％

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 14:15

南帝(2108-TW)今天公告2024年6月營收為新台幣12.34億元，年增率75.52%，月增率30.42%。

今年1-6月累計營收為52.44億元，累計年增率16.91%。

最新價為38.05元，近5日股價上漲3.4%，相關橡膠工業下跌-2.49%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+342 張
  • 外資買賣超：+332 張
  • 投信買賣超：+5 張
  • 自營商買賣超：+5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/6 12.34億 76% 30%
24/5 9.46億 25% 7%
24/4 8.81億 12% 6%
24/3 8.32億 6% 29%
24/2 6.43億 -25% -9%
24/1 7.08億 18% -7%

南帝(2108-TW) 所屬產業為橡膠工業，主要業務為乳膠製造買賣。橡膠製造買賣、熱可塑性橡膠製造買賣。鞋中底製造買賣。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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