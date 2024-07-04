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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至5.42元，預估目標價為26.93元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 10:15

根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.51元下修至5.42元，其中最高估值6元，最低估值4.51元，預估目標價為26.93元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6(6.09)6.917.448.07
最低值4.51(4.51)3.723.985.71
平均值5.35(5.4)5.585.886.99
中位數5.42(5.51)5.616.086.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2,045.89億2,162.67億2,239.13億2,317.01億
最低值1,832.88億1,822.07億2,038.56億2,120.95億
平均值1,966.09億2,042.73億2,117.43億2,204.99億
中位數1,979.29億2,051.17億2,122.71億2,189.30億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----5.485.626.47
營業收入1,210.88億988.08億1,766.10億1,887.47億2,049.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSTLA

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