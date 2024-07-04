鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.V(STLA-US)EPS預估下修至5.42元，預估目標價為26.93元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 10:15
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Stellantis N.V(STLA-US)做出2024年EPS預估：中位數由5.51元下修至5.42元，其中最高估值6元，最低估值4.51元，預估目標價為26.93元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6(6.09)
|6.91
|7.44
|8.07
|最低值
|4.51(4.51)
|3.72
|3.98
|5.71
|平均值
|5.35(5.4)
|5.58
|5.88
|6.99
|中位數
|5.42(5.51)
|5.61
|6.08
|6.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2,045.89億
|2,162.67億
|2,239.13億
|2,317.01億
|最低值
|1,832.88億
|1,822.07億
|2,038.56億
|2,120.95億
|平均值
|1,966.09億
|2,042.73億
|2,117.43億
|2,204.99億
|中位數
|1,979.29億
|2,051.17億
|2,122.71億
|2,189.30億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|5.48
|5.62
|6.47
|營業收入
|1,210.88億
|988.08億
|1,766.10億
|1,887.47億
|2,049.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Stellantis N.V(STLA-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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