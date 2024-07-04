鉅亨速報 - Factset 最新調查：Comstock Resources, Inc.(CRK-US)EPS預估上修至-0.09元，預估目標價為10.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 10:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Comstock Resources, Inc.(CRK-US)做出2024年EPS預估：中位數由-0.11元上修至-0.09元，其中最高估值0.19元，最低估值-0.18元，預估目標價為10.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.19(0.19)
|2.76
|1.79
|1.63
|最低值
|-0.18(-0.18)
|0.55
|0.85
|1.63
|平均值
|-0.07(-0.08)
|1.09
|1.39
|1.63
|中位數
|-0.09(-0.11)
|0.94
|1.37
|1.63
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.01億
|24.99億
|24.15億
|25.47億
|最低值
|11.89億
|17.07億
|18.45億
|25.47億
|平均值
|13.28億
|19.32億
|20.76億
|25.47億
|中位數
|13.52億
|18.57億
|20.15億
|25.47億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.52
|-0.39
|-1.12
|4.75
|0.76
|營業收入
|7.69億
|8.58億
|18.51億
|36.28億
|15.65億
詳細資訊請看美股內頁：
Comstock Resources, Inc.(CRK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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